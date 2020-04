Lazio, Vieri: «La Juventus prima o poi perderà uno scudetto» E su Immobile…

Lazio, l’ex biancoceleste in una lunga intervista ha parlato della corsa scudetto e anche della stagione di Ciro Immobile

L’ex attaccante della Lazio Bobo Vieri ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine de Il Corriere della Sera in cui ha detto la sua anche sulla corsa scudetto.

«Scudetto? La Juventus ne ha vinti otto di fila prima o poi ne perderà uno. Non è stata brillantissima, ma è prima in campionato, agli ottavi di Champions e in semifinale di Coppa Italia. Con Cristiano Ronaldo si lotta per vincere. Ciro è maturato e sta facendo tanti gol. Ora deve fare uno scatto in avanti con la maglia azzurra e non lo dico per criticarlo. Il Gallo è tosto, ma da uno come lui mi aspetto 18/20 gol a stagione».