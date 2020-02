Lazio, Vieri: «Giroud non serve, Caicedo è devastante!»

Bobo Vieri, ex centravanti della Lazio, ha commentato le prestazioni di Caicedo e le possibilità della squadra di Inzaghi

Un altro colpaccio di Caicedo. È ancora lui l’uomo in più della lotta Scudetto della Lazio: il giocatore ecuadoriano che messo in tasca di Inzaghi i 3 punti, durante la gara di Parma. A Tiki Taka, l’ex centravanti Bobo Vieri ha commentato sia il momento della Lazio che quello della Pantera:

«Caicedo è devastante. Fortissimo. La Lazio ha Immobile, Correa, poi lui che è devastante, un grande centravanti. Giroud secondo me non serviva. La Lazio ha una partita alla settimana che riuscirà a preparare alla perfezione. Questa aspetto è fondamentale se vuole correre per lo Scudetto».