Lazio Vicenza 1987, Podavini: «Il gol di Fiorini continua a commuovermi»

L’ex difensore biancoceleste Podavini ha ricordato Lazio-Vicenza del 1987 decisa dal gol di Fiorini

Gabriele Podavini, ex difensore biancoceleste, ai microfoni di Lazio Style Radio ha ricordato la vittoria contro il Vicenza del 1987 che salvò la Lazio dalla retrocessione in Serie C.

GOL FIORINI – «Guardo il gol di Fiorini e continuo ancora a commuovermi. Nonostante gli anni, il ricordo è ancora vivo. È un tuffo nel passato che ha lasciato un segno in tutti noi. Sapevamo dell’importanza della partita, seppur fosse solo un passo per arrivare agli spareggi. Al momento del fischio finale non ti rendi conto dell’importanza di ciò che è accaduto, il valore di ciò che è successo viene in risalto con il tempo, attraverso le parole della gente».

MAGLIA – «La maglia con l’aquila stilizzata è fantastica, sul petto l’aquila e sulle maniche le ali. Il logo fu creato da Casoni e poi ripreso da Lotito. Nell’anno dei meno nove avevamo bisogno di aiuto e protezione e l’aquila stilizzata ci ha protetto e ci ha portato a raggiungere il traguardo. Dovevamo riuscirci per i tifosi, un pubblico del genere non si vedeva neanche in Serie A. L’amore dei tifosi verso la squadra era grande».