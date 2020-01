Lazio, verso il derby: ecco quanti biancocelesti presenti sugli spalti

La Lazio si prepara al derby. I giocatori in allenamento, i tifosi acquistando i tagliandi: in ventimila sugli spalti per sostenere la squadra

Sarà Roma-Lazio, ma i tifosi biancocelesti non faranno sentire l’inferiorità numerica sugli spalti. Come riporta il Corriere dello Sport, in quasi ventimila sosterranno la squadra di Inzaghi: sono pochissimi i biglietti ancora disponibili e solo nel settore Distinti Nord Est (45€).

Il conto alla rovescia è iniziato: mancano tre giorni al derby e i sostenitori della Lazio sono pronti.