Lazio Verona, la Nord ricorda Pazzini: «25/04/10 Grazie!»

Lazio Verona, la Curva Nord con uno striscione ricorda il gol di Pazzini che di fatto face perdere lo scudetto alla Roma

C’è stato spazio anche per qualche ricordo nella serata di ieri dell’Olimpico. All’inizio della gara la Curva Nord ha offerto il solito spettacolo che ha lasciato senza fiato i tifosi presenti e anche tutti coloro che da casa stavano guardando il match.

Durante la gara poi sempre in Nord è apparso uno striscione: “25/04/10 Grazie Pazzini” e il riferimento non può che essere a quella gara in cui di fatto la Roma perse le scudetto contro la Sampdoria proprio con la rete del Pazzo.