Lazio Verona, Maurizio Sarri si affida a lui in porta: sarà confermato tra i pali

Porta biancoceleste in mani sicure: Provedel confermato per Lazio Verona. Tutti gli aggiornamenti e i dettagli

In vista della delicata sfida contro il Verona, l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha deciso di confermare tra i pali Ivan Provedel. Nonostante le recenti critiche legate alla sconfitta subita all’esordio contro il Como, il tecnico toscano continua a puntare forte sul portiere italiano, considerandolo una figura fondamentale per il gioco della squadra.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, Sarri non ha mai messo in discussione Provedel, ritenendolo il profilo ideale per interpretare un ruolo sempre più centrale nelle sue idee tattiche. La Lazio costruisce spesso dal basso, e in questo contesto la capacità di Provedel di giocare con i piedi rappresenta un valore aggiunto imprescindibile. L’ex Spezia ha dimostrato in più occasioni di saper leggere le situazioni, garantendo non solo interventi tra i pali ma anche qualità nell’impostazione.

Lazio, Mandas all’ombra di Provedel ma pronto all’occorrenza

Alle sue spalle scalpita il giovane Christos Mandas, che ha ben figurato nella scorsa stagione ogni volta che è stato chiamato in causa. L’estremo difensore greco rappresenta una valida alternativa e continua a lavorare con grande intensità, aspettando un’opportunità per dimostrare di poter ambire a un posto da titolare.

Tuttavia, almeno per il momento, la gerarchia in casa Lazio sembra chiara: Provedel resta il numero uno, forte della stima che Sarri nutre nei suoi confronti. Una decisione che conferma la volontà del tecnico di dare continuità al suo progetto, senza farsi condizionare da un singolo risultato negativo.

Provedel, un pilastro per la Lazio in cerca di riscatto

Dopo l’amara sconfitta di Como, la Lazio ha bisogno di certezze per rialzarsi. E tra queste, Provedel è chiamato a fare la differenza, tornando ai livelli che gli hanno permesso, nella passata stagione, di essere uno dei migliori portieri del campionato. La partita contro il Verona rappresenta già un banco di prova importante, sia per la squadra sia per il singolo.

La fiducia non manca, e Sarri spera che Provedel possa rispondere sul campo, con una prestazione sicura e determinata. Per la Lazio, ripartire dalla solidità del proprio portiere può essere il primo passo per ritrovare la rotta giusta.