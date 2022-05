Pedro ha salutato i tifosi e ringraziato i compagni suo profilo Instagram, al termine del match tra Lazio e Verona

Il gol, l’esultanza sotto la Curva Nord e poi la festa con la squadra sotto ai tifosi. Pedro ha chiuso questa stagione da assoluto protagonista, ma nulla avrebbe potuto senza i suoi compagni e, su Instagram, ha lanciato un messaggio: «Famiglia!!! Grazie a tutti per questa stagione!!! Come on Eagles».