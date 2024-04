Mandas Lazio, gli elogi di Tudor: «Abbiamo cambiato questa tattica e lui…» Le parole del tecnico croato sul portiere

Cosi Igor Tudor nella conferenza stampa pre Lazio Verona:

MANDAS – «Ha fatto bene. Quando un allenatore non fa sbagli che ti costano gol significa che fa bene. E’ cresciuto, abbiamo fatto anche certe scelte nel non forzare questo gioco da dietro che nel calcio di prima era una roba fissa. Lo abbiamo fatto per non mettere in difficoltà il portiere e lui ha risposto molto bene».

QUI PER LA CONFERENZA COMPLETA