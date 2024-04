Lazio-Verona, Condò: «Tudor? Una buona mossa di Lotito» Le parole del giornalista Sky sulla scelta del tecnico

Negli studi Sky, Paolo Condò ha parlato di cosi della scelta di Tudor alla Lazio:

«E’ stata buona la mossa di Lotito di non prendere il traghettatore ma scegliere immediatamente Tudor, anche per la prossima stagione. Gli esperimenti sulla posizione di Kamada, Isaksen a tutta fascia, sono lavori che fa per vedere se la prossima stagione può contare su questi giocatori e per non buttare via»