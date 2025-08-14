Lazio Verona, Sarri ritroverà un infortunato per quel match: la data è fissata

Lazio Verona andrà in scena il 31 agosto e Maurizio Sarri ritroverà un infortunato per quel match, la data è quindi fissata

Gustav Isaksen, che aveva dovuto fermarsi presto durante il ritiro a causa della mononucleosi, sta ora affrontando un programma di recupero personalizzato. Il danese sta seguendo un piano individuale per riprendersi fisicamente e per ritrovare gradualmente la condizione, così da poter tornare a essere disponibile per gli allenamenti con il gruppo. Fino al suo rientro, Cancellieri occuperà il suo posto in attacco in casa Lazio, assicurando continuità nel reparto offensivo.

L’obiettivo per Isaksen – come spiega da Il Messaggero – è tornare pronto per la squadra senza rischiare di forzare il recupero e compromettere ulteriormente la sua condizione fisica. Lo staff tecnico e medico della Lazio sta seguendo attentamente i suoi progressi, sperando che possa essere pronto a dare il suo contributo già nelle prossime settimane.

C’è la possibilità che Isaksen possa essere convocato per la seconda giornata di campionato contro l’Hellas Verona. Se dovesse essere incluso nella lista dei convocati, potrebbe rappresentare una risorsa importante per la squadra, soprattutto in una gara cruciale per dare il via alla stagione nel migliore dei modi.

Nel frattempo, la situazione per Patric è diversa: il difensore spagnolo non sarà disponibile nelle prime gare e tornerà in gruppo solo dopo la sosta. Anche lui sta seguendo un percorso di recupero, ma il suo ritorno è previsto per un periodo successivo.

Per quanto riguarda gli altri giocatori, Belahyane e Vecino dovrebbero riuscire a recuperare in tempo per la partita contro il Como, mentre la condizione di Gigot verrà monitorata nelle prossime ore. Lo staff tecnico della Lazio sta lavorando con attenzione per bilanciare la preparazione fisica con le esigenze tattiche della squadra.