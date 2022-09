La Lazio ha pubblicato una serie di video su Twitter per far rivivere il match contro il Verona ai propri tifosi

La Lazio ha conquistato una preziosa vittoria ieri pomeriggio contro il Verona, che proietta i biancocelesti a 11 punti in classifica.

Il club biancoceleste ha deciso di far rivivere il match dell’Olimpico con diversi video pubblicati sui social, dal titolo: “Lazio vs Verona THE MOVIE”.