Lazio-Verona, TROPPI GOL IN APERTURA, Baroni vuole evitare che succeda di nuovo: «Sono cose che mi fanno IN*****RE, la squadra lo sa»

Vietato distrarsi: come riportato dal Corriere della Sera, Marco Baroni ha messo la squadra sull’attenti in vista di Lazio-Verona. Il tecnico infatti non ha gradito i gol concessi in apertura di partita contro Venezia, Udinese e Milan, che hanno costretto in tutte e tre le occasioni ad inseguire. Un atteggiamento a cui il tecnico biancoceleste vuole mettere una fine nella partita di questa sera. Di seguito le sue parole.

DIFFICOLTA’ IN AVVIO DI GARA – «Questa è una cosa che mi fa in*****re e la squadra lo sa. La squadra deve stare attenta ogni minuto, ogni situazione da fermo o palla fuori è potenzialmente pericolosa, faremo di tutto che non avvenga ancora questa circostanza. Col Milan la squadra è partita benissimo fino a quella palla inattiva dove per la prima volta il Milan ha superato la metà campo. Non dobbiamo più avere questi cali».