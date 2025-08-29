Lazio Verona: dove vederla! Streaming e diretta TV Serie A. I dettagli

Lazio Verona: dove vederla! Streaming e diretta TV Serie A. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sulla sfida

La nuova stagione di Serie A è partita in salita per la Lazio, che ha subito una battuta d’arresto nella prima giornata, cadendo sul campo del Como. Un esordio amaro per la squadra guidata da Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo gioco offensivo e la costruzione dal basso, che ora è chiamato a rimettere in carreggiata i biancocelesti.

Il prossimo appuntamento sarà cruciale: domenica 31 agosto alle ore 20:45, la Lazio ospiterà il Verona allo Stadio Olimpico di Roma per la seconda giornata di campionato. Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, disponibile in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale, accessibile da Smart TV, PC, smartphone, tablet e console.

Dopo la sconfitta iniziale, la Lazio dovrà dimostrare carattere e determinazione per conquistare i primi tre punti stagionali. Occhi puntati su Zaccagni capitano della squadra, che ha già dimostrato in passato di saper trascinare i suoi nei momenti difficili. Il suo fiuto del gol e la leadership in campo saranno fondamentali per affrontare un Verona che, sotto la guida di Maurizio Sarri — allenatore esperto e pragmatico — si presenta come avversario ostico e ben organizzato.

Il Verona, reduce da una prestazione convincente nella prima giornata, cercherà di confermare il buon avvio e mettere in difficoltà una Lazio ancora alla ricerca della giusta condizione. Sarà interessante vedere come Sarri imposterà la gara, se punterà su un centrocampo tecnico con Rovella — regista dalla visione di gioco raffinata — o se opterà per un approccio più fisico e diretto.

Con il pubblico dell’Olimpico pronto a sostenere la squadra, la sfida contro il Verona rappresenta un’occasione importante per la Lazio di voltare pagina e rilanciare le proprie ambizioni in questa Serie A 2025/26.