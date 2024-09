Lazio Verona, dove vedere il match in DIRETTA tv e streaming: TUTTI i dettagli in vista della quarta sfida di campionato

La Lazio affronterà il Verona di Zanetti lunedì 16 settembre ore 20:45. La partita sarà trasmessa su DAZN, dove potrà essere seguita in streaming live.

In alternativa il match potrà essere visto anche sui canali Sky dedicati o in streaming tramite le app Sky Go e NOW tv.