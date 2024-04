Infortunio Zaccagni, Tudor chiarisce: «Non parte dall’inizio, ma in panchina ci sarà» Le parole del tecnico

Nella conferenza stampa pre Lazio Verona, Igor Tudor ha parlato cosi:

COME VEDE ZACCAGNI – «Zaccagni può fare l’ala larga. Come quinto si e no, per me se fa un sacrificio lo può fare. Può giocare anche dietro la punta vicino la porta. Ci è mancato tanto, è fondamentale e il suo passato alla Lazio lo dimostra. Sono contento che sia tornato, è un giocatore che ci rafforza ancora. Ha fatto 2 o 3 allenamenti con noi. Non parte dall’inizio ma sarà in panchina».

