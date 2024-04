Lazio Verona, buone notizie per Tudor: un biancoceleste verso il recupero per la sfida dell’Olimpico. Gli ultimi aggiornamenti

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, c’è una buona notizia per Tudor in vista di Lazio Verona di questo sabato: Zaccagni dopo quasi un mese di assenza è tornato in

gruppo.

L’ arciere ha superato la distorsione alla caviglia sinistra e intravede la panchina da ex contro i gialloblù. Ieri mattina si è allenato regolarmente con le riserve di coppa, mentre i titolari svolgevano il classico scarico con gli strascichi dovuti alle fatiche delle ultime uscite.