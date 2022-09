Lazio Verona, arbitra Irrati: i precedenti con il fischietto di Pistoia

L’arbitro di Lazio-Verona sarà Irrati: questi i precedenti del fischietto di Pistoia con i biancocelesti

Sarà Massimiliano Irrati ad arbitrare Lazio-Verona in programma domenica alle 18 allo stadio Olimpico. Attraverso una nota ufficiale, il club biancoceleste ha comunicato i precedenti con il fischiatto di Pistoia.

I PRECEDENTI – «Il fischietto toscano ha già diretto i biancocelesti in 20 occasioni: il bilancio complessivo dei precedenti è lievemente favorevole alla Lazio che ha vinto in 10 di questi match, pareggiato in 3 e perso in 7.

L’ultimo precedente con il fischietto toscano risale al derby di ritorno della scorso anno (mentre nella sfida d’andata era stato designato al V.A.R.)».