Wilson, Lotito e Giorgio Sandri consegneranno una targa alla famiglia

Una targa per ricordare Pino Wilson. Nel pre partita di Lazio-Venezia, il presidente Lotito e Giorgio Sandri consegneranno il cimelio alla famiglia

Nel ricordo di Pino. Sono tante le iniziative promosse per celebrare il ricordo di Wilson, improvvisamente scomparso nei giorni scorsi. Dalla fascia rossa alla mostra in Tribuna Autorità, passando per i video sui maxischermi: la Lazio è pronta a ricordare al meglio il suo Capitano.

Come riporta il Corriere della Sera, inoltre, il presidente Lotito e Giorgio Sandri – papà di Gabriele – consegneranno una targa commemorativa alla famiglia, in una notta che si preannuncia già carica di emozioni.