Lazio Venezia, si avvicina l’ESORDIO in campionato: il dato aggiornato sui biglietti. Gli ultimi aggiornamenti

L’esordio in campionato della Lazio contro il Venezia è in programma domenica alle 20.45 e vede per ora circa 8mila biglietti venduti, dato che, come riporta il Corriere dello Sport, fa salire il dato provvisorio a 35mila biglietti, 34mila per essere precisi.

La campagna abbonamenti sabato scorso si è chiusa a quota 26.000 tessere: è il quinto dato di sempre della gestione Lotito. «Tifosi da medaglia d’oro» ha detto il ds Fabiani, intervenendo ieri a Radio Radio. Un ottimo risultato.