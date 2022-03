Lazio Venezia, Sarri rischia in vista del derby: non rinuncia ai diffidati

In vista di Lazio-Venezia, Sarri non avrebbe intenzione di rinunciare ai diffidati

Lunedì sera, la Lazio scenderà in campo all’Olimpico contro il Venezia nell’ultimo impegno prima del derby con la Roma. Ma in vista del match con i lagunari, Sarri non vuole fare sconti.

Come riportato da La Repubblica, infatti, l’allenatore biancoceleste rischierà i tre diffidati Luiz Felipe, Pedro e Zaccagni. Il difensore e l’ex Verona scenderanno in campo dal 1′, mentre lo spagnolo verrà utilizzato a partita in corso. Sarri pensa sfida dopo sfida e non teme le assenze nel derby.