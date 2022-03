Lazio Venezia, Radu e Marusic out: Sarri pensa a Patric terzino

Emergenza terzini per la Lazio in vista del Venezia: Maurizio Sarri potrebbe adattare Patric sulla fascia. I dettagli

Scatta l’emergenza terzini in casa Lazio in vista del Venezia. Marusic è squalificato, Lazzari è out dal 12 febbraio e oggi proverà ad allenarsi con il gruppo ma difficilmente ha i 90 minuti. Pure Radu è in forte dubbio visto che è alle prese con una forte infiammazione al tallone che ieri l’ha fatto allenare a parte.

Sarri dovrà inventarsi qualcosa e la soluzione più probabile è riposizionare Patric nel suo ruolo naturale: il terzino. Al momento la linea difensiva titolare è quindi: Patric, Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj. Oggi il verdetto definitivo.