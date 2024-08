Lazio Venezia, il punto sull’INFERMERIA in vista dell’esordio in campionato: TUTTI i dettagli sulle condizioni dei giocatori

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sono a disposizione Rovella e Nuno

Tavares, rientrati a Ferragosto: il primo dopo un problema alla caviglia, il secondo per un ritardo nella condizione fisica dopo l’infortunio muscolare accusato un mese fa ad Auronzo. Entrambi dovrebbero rientrare nella lista dei convocati per il Venezia, così come l’ultimo arrivato Dia.