Lazio Venezia, previsti pochi tifosi all’Olimpico: un motivo dietro l’assenza

All’Olimpico non ci sarà il pienone in vista di Lazio-Venezia, ma ci sarebbe un motivo dietro questa assenza

Lazio-Venezia chiuderà la 29a giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico, però, non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. “Solo” 15mila, fino a questo momento, i biglietti venduti dal club biancoceleste.

Ma il motivo, come riportato da La Repubblica, potrebbe essere di natura economica. In 14mila, infatti, hanno già acquistato il tagliando per il derby di settimana prossima contro la Roma e preferirebbero quindi “risparmiare”.