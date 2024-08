Lazio Venezia, dove vedere il match in streaming e in tv. La partita è in programma domenica 18 agosto alle ore 20.45

Domenica 18 agosto alle ore 20.45 contro il Venezia di Eusebio Di Francesco comincerà il campionato della Lazio. Marco Baroni esordirà davanti ai propri tifosi, i quali dovrebbero superare la quota dei 31mila.

Il match si potrà seguire in esclusiva su l’applicazione di Dazn, disponibile per smart tv, pc e tutti i dispositivi mobili. Inoltre, verrà trasmesso anche sul canale Zona Dazn su Sky, soltanto per chi lo ha attivato.