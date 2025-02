Lazio, Vecino è pronto per il rientro: la carica del calciatore sui social – FOTO

Lazio, l’ex Inter carica l’ambiente biancoceleste sui social in vista del suo rientro e pubblica a riguardo un bel post

Archiviato il pari interno contro il Napoli, per la Lazio è il momento di proiettarsi alla sfida di domani sera contro il Venezia. Non sarà a disposizione per il Penzo, ma Baroni potrebbe contare sul rientro di Vecino per la prossima trasferta dei biancocelesti, contro il Milan. A tal proposito lo stesso centrocampista pubblica un bel post dove carica anche i suoi tifosi