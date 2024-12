Lazio, Vecino out e centrocampo in affanno: quante gare salterà?

Lazio che perderà Vecino per almeno un mese. Queste le gare che potrebbe saltare il centrocampista uruguaiano

Nuovo infortunio per Matias Vecino che lo terrà lontano dal campo per almeno un mese, ma forse anche di più. In questo senso si attendono comunicazioni più chiare da parte della Lazio. Queste le gare che salterà il giocatore:

Lecce-Lazio

Lazio-Atalanta

Roma-Lazio

Lazio-Como

Verona-Lazio

Lazio-Real Sociedad

Queste si aggiungono a Parma, Napoli x2, Ajax ed Inter che ha già saltato fino ad ora. Inoltre potrebbe essere anche più lungo lo stop e quindi le partite in cui sarebbe assente diventerebbero anche di più.