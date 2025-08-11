Lazio, Vecino e Belahyane: nessuna preoccupazione per lo staff biancoceleste in vista del campionato

Lazio, continuano i preparativi per la prossima stagione di Serie A: le condizioni aggiornate di Vecino e Belahyane

La Lazio può tirare un sospiro di sollievo in vista delle prossime settimane di preparazione. Come riportato da Il Messaggero, le condizioni di Matías Vecino e Reda Belahyane non destano particolari preoccupazioni nello staff tecnico di Maurizio Sarri e in quello medico biancoceleste. Entrambi i centrocampisti si sono fermati negli ultimi giorni a causa di due problemi fisici distinti, ma la situazione sembra sotto controllo.

Per il giovane franco-marocchino Belahyane si tratta di una lieve distorsione alla caviglia, rimediata in allenamento. Un infortunio che richiede qualche giorno di recupero e prudenza, motivo per cui lo staff medico ha deciso di non rischiare il giocatore nelle prossime amichevoli. Secondo le stime, il classe 2004 potrebbe saltare anche il match contro l’Atromitos e rientrare direttamente nella settimana che porterà alla sfida di campionato contro il Como.

Diverso il caso di Vecino, fermato da un affaticamento muscolare. Per il centrocampista uruguaiano, pilastro di esperienza del centrocampo laziale, i tempi di recupero sono ancora più brevi. Il rientro in gruppo è atteso già nei prossimi giorni, con la possibilità di essere disponibile per l’ultima amichevole prima dell’esordio in Serie A. Una notizia che rassicura lo staff, visto il ruolo chiave di Vecino nella mediana biancoceleste.

L’assenza di Patric, invece, proseguirà ancora per qualche tempo a causa del noto problema fisico, mentre le condizioni di Samuel Gigot restano da valutare dopo il fastidio accusato nella gara contro il Burnley.

La Lazio, reduce da una pre-season intensa e già segnata da qualche acciacco, punta a presentarsi al meglio alla prima di campionato. La gestione delle energie e il recupero dei giocatori chiave saranno fondamentali per affrontare al massimo le prime giornate. Belahyane, arrivato in estate e già considerato una pedina interessante per Baroni, avrà tempo di inserirsi gradualmente nei meccanismi della squadra. Vecino, dal canto suo, potrà garantire subito la sua esperienza e qualità in mezzo al campo, dando equilibrio e sostanza alla manovra.

In sintesi, piccoli stop di percorso, ma nessun allarme: la Lazio resta concentrata sul lavoro in vista dell’inizio ufficiale della stagione.