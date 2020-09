Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Franco Vazquez sarebbe la prima alternativa a Josè Callejon.

La Lazio vuole provare a rinforzarsi dalla mediana in su. Negli ultimi giorni sembrano forti le voci legate all’Ex-Napoli, Josè Maria Callejon, ad oggi svincolato. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la prima alternativa allo spagnolo sarebbe Franco Vazquez, nome già trattato nei giorni scorsi, per il quale servirebbero almeno 5-6 milioni (un esborso non certo proibitivo).