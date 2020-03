Lazio, Vavro in cerca di riscatto: la società lo conferma un altro anno

Denis Vavro confermato per un altro anno: il difensore ha la fiducia della Lazio e di Inzaghi, nonostante la stagione negativa

Non è stata una stagione esaltante per Denis Vavro: solo 11 presenze con la maglia della Lazio, di cui appena 5 in Serie A. Il difensore, pagato 12 milioni la scorsa estate, non è riuscito a prendersi le luci della ribalta, anche se nella partita contro il Genoa ha lanciato segnali positivi. Il club vuole confermarlo almeno per un altro anno, la cura Inzaghi ha aiutato giocatori Luis Alberto, Caicedo, Luiz Felipe, chissà che non possa valere anche per lo slovacco.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport: la fiducia c’è, ma adesso tocca a Vavro ripagarla.