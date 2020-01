Napoli Lazio, Valcareggi: «Biancocelesti favoriti ma non passeranno il turno»

Napoli Lazio, le parole del procuratore Fulvio Valcareggi sulla sfida di Coppa Italia valida per i quarti di finale ai microfoni di TMW Radio

Mancano poche ore a Napoli-Lazio: il match di stasera allo stadio San Paolo è valido per i quarti di finale di Coppa Italia e a eliminazione diretta. Molti danno per favoriti i biancocelesti ma secondo il procuratore Fulvio Valcareggi il Napoli riuscirà a passare il turno. Il divario fra le due squadre è enorme in campionato: capitolini e partenopei sono distanti ben 21 punti. Ecco cos’ha aggiunto il procuratore ai microfoni di TMW Radio:

«La Lazio è fortissima, ma credo che in Coppa Italia passerà il Napoli. Gattuso deve sbloccare la situazione. Non si può pensare di andare avanti in questo modo. In coppa potrebbe esserci la svolta tanto attesa. I partenopei potrebbero sbloccarsi proprio stasera. Ancelotti e De Laurentiis hanno rotto in maniera traumatica. Come se le proprie idee di calcio fossero state rinnegare. Gattuso sta crescendo, ha le potenzialità per ottenere dei buoni risultati.»