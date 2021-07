La Lazio si vaccina ad Auronzo, Zaia: «Per noi un piacere e un dovere»

La Lazio si vaccina ad Auronzo di Cadore. A confermare la notizie è il Presidente del Veneto Luca Zaia: le sue parole

La Lazio procede col piano vaccinale e lo fa ad Auronzo di Cadore. Giocatori e staff si sottoporranno – a partire da sabato – all’inoculazione in Veneto, come confermato dallo stesso Luca Zaia: «Il presidente Lotito ci ha chiesto se c’era questa possibilità. Una richiesta formulata prima ancora dell’introduzione delle norme sul green pass. Per noi è un dovere di ospitalità ed un piacere».

Come ricorda il Corriere dello Sport, Lazzari e Leiva hanno già ricevuto la prima dose (il primo in Nazionale, il compagno in Brasile); anche Immobile ed Acerbi sono stati vaccinati, prima degli impegni di Euro 2020.