Lazio, urla e spintoni nel sottopassaggio dopo il Bologna: cosa è successo

Urla e spintoni nel sottopassaggio dopo la sconfitta col Bologna, vediamo cosa è successo ai giocatori della Lazio dopo il triplice fischio

Una sola occasione da gol realmente concessa è bastata alla Lazio per uscire sconfitta dal match col Bologna. Tra le mura del Dall’Ara infatti i capitolini hanno confezionato un primo tempo pressoché perfetto, per poi rimanere sorpresi dal vantaggio bolognese a pochi secondi dalla ripresa.

Ansia per la mancata reazione, frustrazione la rete incassata e qualche scintilla con gli avversari hanno fatto il resto. Come riportato stamane da Il Corriere dello Sport, la tensione in casa Lazio sarebbe salita alle stelle nel corso dei 90 minuti, traducendosi, si legge, addirittura in una serie di urla e spintoni nel sottopassaggio dell’impianto sportivo dopo il triplice fischio finale.