Lazio, sei l’unica imbattuta in Europa

Il Liverpool perde incredibilmente contro il Watford e cede lo scettro di imbattuta d’Europa alla Lazio, arrivata a quota 21 risultati utili

21 come il numero da giocatore di Inzaghi, condottiero impavido che ora guida l’armata biancoceleste. 21 come il numero del Sergente che guida il centrocampo laziale con giocate funamboliche e gol pesantissimi. 21 come i numeri sommati di Luis Alberto e Correa: i due goleador di oggi. 21 come i risultati utili consecutivi della Lazio che vola al primo posto dopo aver sconfitto il Bologna.

Proprio grazie a questa lunga striscia positiva, la prima squadra della Capitale si prende lo scettro di unica imbattuta d’Europa visto che oggi il Liverpool ha perso incredibilmente in casa del Watford. Come riporta la pagina Lazio Page, dopo i biancazzurri ci sono il Bayern Monaco ed il Verona a 9 gare senza sconfitta, l’Arsenal a 7 ed il Burnley a 6.

BREAKING! Con la sconfitta del Liverpool in #WATLIV la striscia di imbattibilità della #Lazio (21 partite senza sconfitte) diventa la più lunga d’Europa 21▪️Lazio 🇮🇹

9 ▪️Bayern Monaco 🇩🇪

9 ▪️Verona 🇮🇹

7 ▪️Arsenal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

6 ▪️Burnley 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #LazioBologna — Lazio Page (@laziopage) February 29, 2020