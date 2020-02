Lazio Under 15, domenica la sfida con la Juventus

Lazio Under 15, la prossima sfida dei biancocelesti di Tommaso Rocchi sarà contro la Juventus di Grabbi

Una sfida di alto livello nel fine settimana: la Lazio Under 15 di Tommaso Rocchi incontrerà la Juventus di Grabbi. I biancocelesti sono attualmente terzi e sono i più temibili insieme a Genoa e Torino che occupano i posti più alti in classifica. I bianconeri sono sesti e dovranno affrontare una Lazio che ha realizzato 32 gol in 16 partite contro i 27 gol subiti della difesa juventina. La sfida si giocherà domenica 9 febbraio e sicuramente ci si aspetterà una partita equilibrata per ottenere tre punti fondamentali per il cammino di entrambe le squadre.