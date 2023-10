Lazio, una vittoria per evitare la peggior partenza di sempre: il dato sui biancocelesti

Non è partita benissimo la stagione della Lazio, con 7 punti raccolti in 7 partite per quanto riguarda la Serie A.

In caso di sconfitta contro l’Atalanta per i biancocelesti si tratterebbe della peggior partenza in Serie A, dopo le prime otto gare stagionali, nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).