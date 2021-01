Lazio, una settimana con le emiliane: due gare agli antipodi per Simone Inzaghi

Simone Inzaghi e la sua Lazio affronteranno in settimana prima il Parma e poi il Sassuolo, due sfide all’Olimpico che saranno da dentro o fuori: in ballo il possibile passaggio ai quarti di Coppa Italia e un balzo in classifica che fino ad oggi ancora manca. Dopo tre gare di fila con i tre punti, Luis Alberto e compagni sono alla ricerca della continuità. Il tecnico della Lazio sta preparando due gare che saranno agli antipodi tra loro sotto il profilo tecnico e tattico. L’allenatore piacentino e il suo staff sfideranno giovedì un Parma molto abbottonato, compagine il cui piano partita è chiudersi e ripartire sfruttando la velocità di Gervinho, e la cui massima insidia è la fisicità, con Kucka e Kurtic molto pericolosi sulle palle inattive. Al contrario nel weekend sarà il turno di una delle squadre meno fisiche e più qualitative della Serie A, il Sassuolo di cui invece Inzaghi dovrà accettare il palleggio e fasi di gioco anche prolungate in fase difensiva. La formazione di De Zerbi è tra gli 11 col maggior possesso del pallone in trasferta. Dunque la Lazio è chiamata a fronteggiare due club antitetici come modo di giocare e interpretazione del match, lo farà tra l’altro ruotando diversi uomini.