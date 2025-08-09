Lazio, un nuovo assetto per Maurizio Sarri. Come stanno cambiando i biancocelesti? - Lazio News 24

Una nuova Lazio sotto Sarri: meno certezze, più stimoli per tutti

La nuova stagione della Lazio si apre all’insegna del cambiamento e dell’imprevedibilità. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Maurizio Sarri sembra aver cambiato approccio rispetto al passato. Il tecnico toscano appare meno prevedibile, forse per scelta strategica, nel tentativo di mantenere alta la tensione e stimolare ogni componente del gruppo. L’obiettivo è chiaro: non dare certezze, ma creare competizione interna. “Giocheranno tutti, alcuni di più, altri di meno”, aveva dichiarato Sarri durante la presentazione. Un messaggio diretto a tutta la rosa della Lazio.

A oggi, nemmeno i portieri Provedel e Mandas sanno chi sarà il titolare tra i pali. La competizione è aperta anche in regia: Rovella e Cataldi si alternano nelle amichevoli estive, con quest’ultimo apparso molto motivato dopo il ritorno dal prestito alla Fiorentina. Cataldi, regista titolare nel secondo posto conquistato dalla Lazio nel 2023, rappresenta ancora oggi un punto fermo, ma nulla è scontato.

Anche in attacco la situazione è fluida. Castellanos, considerato l’erede naturale di Immobile, non può sentirsi al sicuro: l’arrivo di Dia introduce un’alternativa valida, che potrebbe trasformarsi in un vero concorrente per il ruolo di centravanti. Nel 4-3-3 preferito da Sarri c’è spazio per un solo numero 9, e nonostante si parli di possibili variazioni tattiche, la Lazio sembra intenzionata a rimanere fedele al proprio sistema di gioco.

Tutto questo avviene in un’estate difficile per l’ambiente biancoceleste, tra un mercato bloccato e le critiche rivolte al presidente Lotito. In questo contesto, il nuovo Sarri vuole evitare di ripetere gli errori del passato. La sua uscita a marzo 2024 fu dettata anche dalla mancanza di stimoli e dalla routine che aveva colpito la Lazio, con titolari consolidati e poca competizione interna. Un clima che aveva reso lo spogliatoio stagnante e privo di slancio.

Oggi l’obiettivo è ribaltare quella situazione. La Lazio vuole ripartire con una mentalità nuova, dove nessuno si sente sicuro del posto e tutti devono guadagnarselo. È una rivoluzione silenziosa, ma determinante, per restituire entusiasmo, ambizione e identità a una squadra che vuole tornare protagonista.