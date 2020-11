Lazio, un jolly sulle fasce: Inzaghi riscopre Marusic

L’esterno della Lazio, Adam Marusic, è diventato un jolly. Simone Inzaghi lo ha impiegato su entrambe le corsie per tamponare l’emergenza

Contro l’Udinese a centrocampo ballottaggio Leiva-Cataldi, insieme a Luis Alberto torna invece Milinkovic. Sulle fasce Fares e Lazzari, ma il terzino più utilizzato sinora è quello che meno d’aspetti: in assenza di capitan Lulic (di nuovo in giro per l’Europa a curarsi), toccano sempre a Marusic gli straordinari. Oltretutto il serbo è diventato un sostituto jolly: a destra o a sinistra, garantisce il fisico e gli stessi piedi. Proprio lui che spesso era stato criticato per i suoi continui acciacchi: l’anno scorso 15 presenze totali, oggi è già a 11 (quarto gradino biancoceleste) con 795’ giocati. Il rischio di finire in panchina crea spesso nuovi stimoli. Così si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero.