Lazio, un ex biancoceleste si rilancia come allenatore al Barcellona Under 19

Lazio, un ex calciatore biancoceleste si riscatta in panchina alla guida del Barcellona Under 19: ecco di chi si tratta

La sua carriera come calciatore non andò a gonfie vele, ma ora come allenatore si sta rilanciando. Oscar Hernandez, con un passato anche alla Lazio nel 2004-05, allena attualmente il Barcellona Under 19.

A riportare la notizia è Tuttosport, aggiungendo che dopo la sua esperienza nella capitale ha indossato le maglie di Betis, Gimnastic Tarragona e Numancia.