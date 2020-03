Lazio, Ultras italiani omaggia il coro dei tifosi biancocelesti a Genova VIDEO

Tributo per i sostenitori laziali, in trasferta a Marassi, da parte di Ultras italiani, sul proprio profilo Instagram

Arriva un omaggio importante per i tifosi della Lazio da Ultras italiani che, sul proprio profilo Instagram, ha condiviso il video del coro intonato nella trasferta di Genova nel settore ospiti. I tifosi biancocelesti si sono dimostrati spesso attaccati alla squadra, seguendola praticamente in tutte le trasferte stagionali esaurendo, di fatto, tutti i posti a loro dedicati il più delle volte. Ecco il video in cui viene intonato il famigerato «Lazio is on fire» cantato sulle note di Freed from desire di Gala.

Matteo Pesce