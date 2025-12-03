 Lazio, l’ultimo saluto a Nicola Pietrangeli: il messaggio della società per la leggenda del tennis - FOTO
Lazio, l’ultimo saluto a Nicola Pietrangeli: il messaggio della società per la leggenda del tennis - FOTO

Lazio, l’ultimo saluto a Nicola Pietrangeli: il messaggio della società per la leggenda del tennis – FOTO

Lazio, il tributo a Pietrangeli: il club saluta la leggenda del tennis italiano con un cuore azzurro – FOTO

Oggi il tennis italiano dice addio a una delle sue leggende. Nicola Pietrangeli, scomparso a 92 anni, viene ricordato al Foro Italico di Roma, dove è stata allestita la camera ardente sul campo a lui dedicato, accanto alla storica Coppa Davis del 1976.

Un luogo simbolico scelto dallo stesso campione, che ha voluto legare il suo ultimo saluto alla storia e ai successi che hanno reso grande il tennis azzurro.

Non è mancato l’omaggio della sua amata Lazio, squadra di cui è sempre stato tifoso appassionato: sui social il club biancoceleste ha scritto un semplice ma intenso messaggio, “Ciao Nicola”, accompagnato da un cuore azzurro.

