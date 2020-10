Ultimo giorno di relax per la Lazio, domani la squadra si ritroverà a Formello per preparare la trasferta di Marassi. Rosa a ranghi ridotti per le Nazionali

Ultimo giorno di riposo per la Lazio. Inzaghi ha concesso un po’ di relax ai suoi, dopo i tre impegni settimanali e in vista della sosta. Domani la squadra si ritroverà sul campo di Formello per iniziare a preparare la trasferta di Marassi contro la Sampdoria, senza i dieci giocatori chiamati per le Nazionali. Il mister lavorerà col gruppo ridotto dovendo fare a meno di: Immobile; Acerbi; Lazzari; Correa; Muriqi; Fares; Milinkovic; Vavro; Strakosha ed Akpa Akpro.

In quel di Genova, inoltre, non ci sarà sicuramente il numero 17. Il bomber biancoceleste infatti è in attesa di scoprire la sanzione del Giudice Sportivo per il rosso diretto, rimediato durante la gara con l’Inter. La sceneggiata di Vidal può costargli cara, ma la Lazio è pronta a fare ricorso.