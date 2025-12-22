 Lazio, arriva il comunicato degli ultras su quella che sarà la prossima trasferta biancoceleste - Lazio News 24
Tifosi Lazio
Lazio, il comunicato degli ultras biancocelesti sulla situazione attuale in vista della prossima trasferta

Continua senza sosta l’esodo dei tifosi della Lazio al seguito della squadra, confermando ancora una volta il forte legame tra il popolo biancoceleste e i propri colori. In vista della sfida Udinese-Lazio, in programma in Friuli, il tifo organizzato ha voluto lanciare un messaggio chiaro e simbolico attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Laziale.

L’invito rivolto a tutti i sostenitori della Lazio è quello di presentarsi allo stadio di Udine portando con sé una bandiera tricolore. Un gesto semplice ma carico di significato, pensato per unire identità, appartenenza e passione, elementi che da sempre caratterizzano il tifo laziale anche lontano dall’Olimpico. Non è la prima volta che la tifoseria biancoceleste si rende protagonista di iniziative coreografiche e simboliche in trasferta, a dimostrazione di una presenza costante e organizzata su tutto il territorio nazionale.

Durante l’intervista, i rappresentanti del tifo organizzato della Lazio hanno ribadito come l’indicazione fosse già stata data allo stadio nelle scorse settimane. Nessuna anticipazione sul tipo di iniziativa prevista, ma la promessa di uno spettacolo capace di coinvolgere e divertire chi sarà presente nel settore ospiti. “Non si fanno spoiler – hanno spiegato – ma ci sarà da divertirsi anche a Udine”, lasciando intendere una coreografia studiata nei dettagli.

La trasferta di Udine rappresenta dunque non solo un appuntamento importante sul piano sportivo, ma anche un momento di aggregazione per il popolo della Lazio, chiamato ancora una volta a sostenere la squadra con passione e creatività. In un campionato sempre più equilibrato, il supporto dei tifosi può fare la differenza, soprattutto lontano da casa.

La Lazio potrà contare su un pubblico caldo, compatto e pronto a farsi sentire, trasformando anche il Bluenergy Stadium in un piccolo angolo biancoceleste.

