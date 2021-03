Lazio, ultima chiamata per la Champions: a Udine per la rincorsa

Oggi contro l’Udinese alla Dacia Arena, la Lazio si gioca una gara importante per la rincorsa al quarto posto per la Champions League

Alle 15:00 la Lazio scenderà sul campo della Dacia Arena, dove affronterà i padroni di casa dell’Udinese per una sfida importantissima. La gara valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A, infatti, sarà fondamentale per la lotta al quarto posto.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la partita di oggi pomeriggio per i biancocelesti è l’ultima chiamata per la qualificazione in Champions League. La compagine guidata da Simone Inzaghi, infatti, è attualmente a 6 punti dal quarto posto dell’Atalanta, con una partita ancora da recuperare. Senza i tre punti, la Prima Squadra della Capitale potrebbe dire addio all’Europa che conta per la prossima stagione, vista anche l’agguerrita concorrenza di Napoli e Roma.