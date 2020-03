Lazio, ora è noto quando si giocherà contro Atalanta e Fiorentina

La Lega ha comunicato le date ufficiali del 27°e 28° turno: ecco quando la Lazio giocherà contro l’Atalanta e contro la Fiorentina

Finalmente arrivano le prime notizie ufficiali da parte della Lega: dopo la comunicazioni dei recuperi di ieri, oggi è stato annunciato quando si giocheranno i prossimi due turni di Serie A.

La Lazio questo weekend non scenderà in campo visto che lei ha regolarmente disputato il 26 turno e quindi potrà usufruire di più giorni per preparare la gara contro l’Atalanta: infatti la partita contro i bergamaschi si giocherà al Gewiss Stadium a porte chiuse il 15 marzo alle 15. Il weekend successivo il campionato continuerà a giocare e saranno proprio i biancocelesti ad aprire la 28esima giornata, venerdì 20 marzo alle ore 20:45, contro la Fiorentina in un Olimpico deserto. Ora che è tutto ufficiale, l’imperativo è ritrovare la concentrazione giusta per puntare al massimo obiettivo.