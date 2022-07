Lazio, ufficiale l’amichevole contro il Genoa: ecco data e luogo della sfida

La Lazio ha ufficializzato l’amichevole contro il Genoa: ecco data e luogo della sfida ai rossoblù

Domani scatterà il raduno a Formello (senza i nazionali) e inizierà ufficialmente la stagione 2022-2023 per la Lazio di Sarri. Martedì 5 la squadra si sposterà sotto le Tre Cime di Lavaredo per il classico ritiro pre stagionale dove andranno in scena alcune amichevoli.

Tra queste quella contro il Genoa, neo retrocesso in Serie B. Il club biancoceleste – infatti – ha ufficializzato l’amichevole contro i liguri, che andrà in scena il 27 luglio a Kössen, in Austria.