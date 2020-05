On this day, la Lazio chiude la stagione con il tris all’Udinese

On this day, 15 Maggio 2010: la Lazio vince contro l’Udinese grazie ai gol di Hitzlsperger, Ledesma e Brocchi

La Lazio accoglie l’Udinese alll’Olimpico: l’ultima gara per chiudere la stagione. La salvezza è stata già ipotecata e i padroni di casa possono giocare senza pressioni, anche se sugli spalti il clima non è dei più distesi. Al centro delle proteste c’è sempre la gestione Lotito e le accuse dei tifosi arrivano dopo una stagione tutt’altro che da ricordare.

La squadra di Reja si presenta in una versione quasi totalmente stravolta, tanto da presentare nell’undici iniziale Hitzlsperger, affiancato da Ledesma e Brocchi. Ed è proprio il tedesco ad aprire le marcature con un gran tiro da fuori.

A ripristinare il risultato è Di Natale che, alla mezzora, sigla il suo gol numero 29 in campionato. A decidere l’andamento della partita, però, è l’espulsione di Isla che di fatto regala alla Lazio la possibilità di gestire il finale: Floccari infatti riporta i biancocelesti in vantaggio già prima del termine del primo tempo. Brocchi, poi, può sigillare la vittoria nei primi minuti della ripresa. I capitolini chiudono la stagione a quota 46 punti.