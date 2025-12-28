Lazio, chi ha deluso di più nella polemica di Udine? La situazione dei biancocelesti nonostante tutto - Lazio News 24

News
Lazio, chi ha deluso di più nella polemica di Udine? La situazione dei biancocelesti nonostante tutto
Lazio, pari amaro con l’Udinese: biancocelesti beffati nel recupero. La squadra di Sarri sfiora la vittoria fino all’80’. Il punto
La Lazio chiude il proprio 2025 con un pareggio amaro, fermandosi sull’1-1 contro l’Udinese al termine di una gara che sembrava poter regalare ai biancocelesti tre punti pesantissimi. Per oltre ottanta minuti la sfida è rimasta in equilibrio, combattuta e tattica, con poche occasioni nitide da entrambe le parti. Quando il match sembrava avviato verso un finale senza emozioni, la Lazio è riuscita a sbloccare il risultato, iniziando ad assaporare una vittoria che avrebbe avuto un grande valore morale e di classifica.
Il gol del vantaggio nasce da una conclusione di Vecino, uno dei migliori in campo, deviata in maniera decisiva da Solet e finita alle spalle del portiere friulano. L’esultanza dell’Olimpico sembrava liberatoria, il premio a una prestazione ordinata e paziente. Tuttavia, nel recupero, il copione si è ribaltato in modo crudele: Davis ha trovato un pareggio quasi insperato per l’Udinese, con una rete viziata da un precedente tocco di braccio che ha scatenato le proteste furiose della Lazio e di Maurizio Sarri.
Un episodio che ha lasciato un senso di frustrazione profondo, aggravando il bilancio di una partita che appariva ormai indirizzata. La Lazio ha pagato caro un finale concitato, vedendosi sfuggire due punti che avrebbero potuto cambiare il volto della chiusura dell’anno.
Le pagelle dei quotidiani raccontano una prestazione nel complesso positiva, con Vecino unanimemente premiato come migliore in campo e Provedel solido tra i pali. Buone le prove di Romagnoli e Cataldi, mentre qualche giudizio più severo ha colpito Gila e Belahyane. Davanti, Cancellieri e Noslin hanno garantito vivacità, mentre Zaccagni è apparso meno incisivo del solito.
Diversi i voti riservati a Sarri: dal 6 della Gazzetta dello Sport fino al 7 assegnato da Corriere dello Sport e Il Messaggero, a testimonianza di una Lazio ben organizzata ma punita da un episodio. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca, ma anche la consapevolezza di una squadra viva, chiamata a ripartire con determinazione nel nuovo anno.
News
Coppa d’Africa, il punto sui giocatori della Lazio: Dia e Dele Bashiru vincono, ma non scendono in campo. I dettagli
Coppa d’Africa, proseguono le difficoltà di Dia e Dele Bashiru. I due calciatori non sono scesi in campo in questa...
Lazio, Gila ennesimo disastro in difesa. La situazione attuale della squadra biancoceleste
Lazio, disattenzioni di Gila rischiano di costare caro contro l’Udinese. La situazione attuale Una prestazione sotto tono quella di Mario...
Lazio, tanta rabbia da parte del presidente Claudio Lotito dopo le polemiche contro l’Udinese. La situazione
Lazio, rabbia totale: il fallo di mano di Davis scatena il silenzio stampa. La situazione attuale La Lazio è furiosa....