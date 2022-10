Lazio, è caccia al doppio pokerissimo: i dettagli

La Lazio, nella sfida di oggi contro l’Udinese, va a caccia di un doppio pokerissimo, che potrebbe lanciarla ancor più in alto

Infatti, come ricordato da La Repubblica, i biancocelesti cercano il quinto successo consecutivo, dopo quelli con Verona, Cremonese, Spezia, Fiorentina. Quattro partite dove per di più i capitolini non hanno subito gol. Insomma, si punta anche al quinto clean sheet consecutivo. Ma l’esame contro Deulofeu e Beto non è di quelli semplici.