Le spine di Sarri: continuità o turnover in vista dell’Udinese?

Sarri è combattuto per quanto riguarda le scelte in vista dell’impegno con l’Udinese: sale la possibilità di un cospicuo turnover

Maurizio Sarri non ha ancora preso una decisione per quanto riguarda la formazione con la quale la Lazio dovrà affrontare l’Udinese domani sera all’Olimpico nel posticipo della quindicesima giornata di Serie A. Nella testa del toscano frulla con insistenza l’idea di varare un massiccio turnover, trattando la gara quasi come fosse un impegno di Europa League.

I principali indiziati a rifiatare sono Reina e Felipe Anderson. Il portiere non sta vivendo un gran momento e la società spinge per convincere il tecnico a ridare un’altra occasione a Strakosha, il brasiliano è in netto calo nelle ultime uscite e potrebbe essere sostituito da Zaccagni. Ballottaggio in mezzo al campo tra Cataldi e Lucas Leiva ma il brasiliano, come riporta il Messaggero, potrebbe giocare anche come centrale difensivo al posto dello squalificato Luiz Felipe. Infine, in mezzo al campo uno tra Luis Alberto e Milinkovic potrebbe lasciare il posto a Basic. L’extrema ratio sarebbe il passaggio al 4-3-1-2 con Luis Alberto spostato nel ruolo dietro le punte, un’idea che stuzzica il tecnico toscano da alcune settimane ma che per il momento sembra accantonata. Si riparte dal 4-3-3 dunque: la Lazio non può più permettersi passi falsi.